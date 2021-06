Record di temperature per il Canada, scatta l’allerta per il caldo

Definita come la più alta temperatura mai raggiunta prima in Canada, si stanzia a 46,1°C (115F) il picco raggiunto domenica 27 giugno, in un villaggio nella Columbia Britannica.

A riportare la notizia è il “The Guardian” che comunica il caldo afoso per la parte nord-ovest del Pacifico degli Stati Uniti e verso il sud, idem per la maggior parte del Canada occidentale. L’allarme caldo torrido però, è stato dato dall'agenzia meteorologica del paese che ha riportato come “record” i numerosi picchi giornalieri di temperatura nella Columbia Britannica, dove neanche un bagno sulla costa è riuscito ad alleviare il disagio. Le temperature dovrebbero raffreddarsi a partire da martedì 29 giugno, come comunicato da “Ambiente Canada”.

Soltanto La temperatura a Lytton, nel sud della provincia più occidentale del Canada, ha superato il precedente massimo nazionale di 45 °C (113 °F), fissato a Saskatchewan nel 1937.

