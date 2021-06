Meteo, le previsioni della settimana: caldo record in arrivo, al Sud il termometro arriverà fino a 46°C

Caldo estremo in arrivo su tutta l'Italia, ma soprattutto al Sud. In questa settimana vedremo un graduale aumento delle temperature su tutta la Penisola, con impressionanti picchi nelle regioni meridionali. Ecco le previsioni meteo per l'inizio di questa settimana.

A metà settimana il termometro toccherà punte fino a 35-36°C a Roma, 36°C in Emilia-Romagna e 37°C in Toscana. La fase più calda, specialmente al Sud, si avrà tra mercoledì e giovedì: in Sicilia, in provincia di Siracusa, si avranno picchi fino a 45-46°C. Seguono Calabria e Puglia, destinate a toccare i 40-41°C, mentre nel resto del Mezzogiorno i valori massimi si attesteranno intorno ai 36°C.

Previsioni meteo per lunedì 28 luglio 2021

Al Nord, qualche rovescio temporalesco su Valle d'Aosta, alto Piemonte e provincia di Varese, con sole e caldo nelle altre zone. Al Centro sole e caldo intenso. Al Sud tempo un po' instabile in Sicilia, soleggiato altrove.

Previsioni meteo per martedì 29 luglio 2021

Al Nord temporali pomeridiani su valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi lombardo. Soleggiato e caldo al Centro. Al Sud, sole e caldo in aumento.

Previsioni meteo per mercoledì 30 luglio 2021

Al Nord temporali sulle aree montuose della Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Alpi friulane. Soleggiato al Centro. Soleggiato al Sud, con caldo intenso destinato a raggiungere picchi oltre i 40°C.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 09:36

