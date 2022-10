Re Carlo rinuncia a Cop27 ma ospiterà un evento a Buckingham Palace sul tema climatico

di Redazione web

Re Carlo III non parteciperà alla prossima conferenza internazionale sul clima, la Cop27 in programma il mese prossimo in Egitto, tuttavia il neo sovrano ospiterà un evento sempre sul tema climatico a Buckingham Palace.

La decisione per re Carlo III di non prendere parte alla Cop27, il summit internazionale sul Clima in programma in Egitto a novembre, era stata presa «di comune accordo» con Downing Street, era stato detto.

Il sovrano tuttavia sembra non voler rinunciare del tutto alle sue convinzioni ambientaliste ed ospiterà infatti un evento a Buckingham Palace in vista della conferenza che si terrà a Sharm. La conferma viene dallo stesso Palazzo reale, riferisce Sky News.

