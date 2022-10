Carlo e Camilla, il presunto figlio segreto fa tremare i reali: «Sono l’erede al trono»

Ciclicamente, la storia del presunto figlio di Carlo e Camilla sale alla ribalta ed è accaduto anche ora. Si chiama Simon Charles Dorante-Day, oggi ha 56 anni, è australiano, vive nel Queensland e ha nove figli. Da decenni sostiene di essere il figlio segreto della coppia reale: il suo concepimento risalirebbe agli anni Sessanta, quando Carlo e Camilla si frequentavano di nascosto.

Cosa ha annunciato

In questi giorni, Simon è tornato a farsi sentire, annunciando di essere pronto a tutto e di avere un progetto in ballo con Netflix per raccontare la sua storia di bambino abbandonato che avrebbe saputo dalla nonna, sul letto di morte, di essere figlio dell'attuale Re d'Inghilterra. Se fosse vero, la linea di successione subirebbe un colpo: Simon Charles sarebbe diretto erede al trono, prima del Principe William. Una trama degna di un film: sarà Netflix a produrlo?

