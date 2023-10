Ragazza in treno inveisce contro i turisti tedeschi: «Tornate nel vostro Paese». Ma il fidanzato la gela così

di Redazione web

Una donna, che sembrava ubriaca, è stata sorpresa a lanciare insulti razziali contro due turisti tedeschi su un treno. La ragazza è stata ripresa in un video mentre, in stato alterato, chiedeva a due giovani di andarsene, rivolgendosi anche agli altri passeggeri con frasi del tipo: «Non lasciamo che gli immigrati prendano il nostro paese».

A calmara, quello che sembrava essere il fidanzato che, nel video, si sente mentre dice una frase che ha lasciato tutti senza parole.

Sfratta la cugina e i figli dalla casa ereditata dal nonno: «Lei e la sua famiglia l'hanno occupata. Ora non mi salutano più»

«Mio figlio a cena al ristorante per la prima volta con i futuri suoceri: ha ruttato per tutta la sera»

Molesta contro i turisti

In jeans e top con spalline verde chiaro, gli utenti su Reddit, forum su cui è stato caricato il video, l'hanno denominata «Karen». La ragazza americana, nel treno a New York, inveiva contro i turisti, si avvicinava al loro volto e gli chiedeva di lasciare il paese.



«Non fare così. Potresti essere arrestata», le ha detto l'uomo che era con lei, presumibilmente il suo fidanzato, spiegandole che i due turisti erano impegnati in una conversazione privata. «Ti amo, ma lasciami stare», ha risposto la donna. «Smettila subito, vai a sederti o non ti parlerò mai più», ha minacciato il compagno cercando di calmarla.



I turisti sembravano prendere l'accaduto di buon umore avendo colto che la ragazza non era in condizioni ottimali. Non è chiaro cosa abbia portato allo scontro o quali commenti siano stati fatti alla donna. Dopo che è tornata al suo posto, però, il fidanzato le ha detto: «Anch'io sono un immigrato, lo sai bene».



Immagini che hanno fatto il giro del web collezionando commenti negativi, sopratutto per la tenerezza che ha dimostrato il presunto fidanzato: «Amico, non bevete così tanto se questi sono i risultati, prova a parlare con calma quando si sarà ripresa», ha scritto un utente sul forum.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA