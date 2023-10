«Mio figlio a cena al ristorante per la prima volta con i futuri suoceri: ha ruttato per tutta la sera»

di Redazione web

Un papà in imbarazzo ha voluto condividere la storia di suo figlio che ha fatto credere ai genitori della fidanzata di non aver ricevuto la corretta educazione. L'uomo, infatti, ha scritto che il suo ragazzo, di 22 anni, ha un problema allo stomaco: «mangia velocemente, prende aria quando mastica e spesso fa molti rigurgiti». Ma se la cena non è a casa tua con i tuoi genitori, ma al ristorante con i futuri suoceri? Ecco cosa accade.

«La cattiva abitudine di mio figlio»

La storia di questo papà, condivisa su Reddit, ha dimostrato quanto, nonostante i tentativi, a volte i figli prendano le strade proprie.

«Mia moglie mi ha raccontato che una sera è tornato piangendo perché la ragazza lo voleva lasciare e lo aveva rimproverato tutta la sera per aver fatto diversi rigurgiti al ristorante. Se non fosse già imbarazzante così, a peggiorare la situazione è che era a cena con i gentiori di lei, la prima volta che si conoscevano. Che figura ci ha fatto fare?», ha concluso l'uomo online.

Gli utenti gli hanno spiegato di stare tranquillo, che tutto sommato il figlio è ormai adulto e che nonostante i tentativi a volte prendono abitudini che non si possono controllare o gestire: «Mio figlio ha lo stesso problema. Ho provato di tutto, ma niente. Non ci riesco. Mio marito si è così abituato che adesso ne ride, ma per anni è stato motivo di vergogna anche per noi». E, ancora: «Caro, forse avresti dovuto spiegargli meglio che non si fa. Oppure, fargli fare un controllo allo stomaco, almeno ti levi il dubbio: sarà un problema di salute o maleducazione e basta?».

