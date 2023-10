«Sono andato in bagno e quando sono tornato lei era al tavolo con un altro: ora fa finta di non conoscermi»

di Redazione web

L'incubo di ogni neocoppia è la fiducia. Il passato del partner spesso ossessiona le persone che decidono di impegnarsi seriamente in una relazione. Quell'ansia del primo appuntamento, infatti, porta molto spesso a compiere qualche gesto fuori dalle righe che sorprenderebbe chiunque. Questo è il caso di un uomo che, uscito con una ragazza, si è ritrovato dinanzi un vero e proprio incubo: scopriamo insieme di cosa si tratta.

L'appuntamento fallimentare

A raccontare la storia è un uomo che ha deciso di condividere la sua esperienza da primo appuntamento con gli utenti del forum Reddit: «Siamo andati in un bar, un locale carino e ci stavamo baciando, abbracciando, ballando, tenendoci per mano.

«Aspetto per quelli che mi sono sembrati 10 minuti, seduto da solo al tavolo - ha continuato il racconto il protagonista -. Alla fine decido di alzarmi e andarmene. Non sono sicuro di come sia tornata a casa perché ero andato a prenderla io con la macchina. Le ho mandato un messaggio per dirle che me ne ero andato perché mi aveva dato fastidio questo comportamento. Non ho mai ricevuto risposta».

Una storia triste che è stata accolta dall'affetto degli utenti che gli hanno scritto di essersi liberato di una donna infedele. «Amico, se fa così ai primi appuntamenti pensa quando starete insieme, hai fatto bene a scappare», ha scritto un account. E, ancora: «Sarà stata ubriaca e ti avrà scambiato per l'altro?», ha ironizzato un altro utente.

