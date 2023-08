«La mia ragazza scoreg**a di continuo, è uno schifo: credo proprio che dovrò lasciarla»

La convivenza, si sa, spesso fa conoscere aspetti del proprio partner che fino a quel momento uno proprio non aveva notato. La routine e la quotidinanità spesso hanno la tendenza di distruggere la libido e la passione, ma lo strano caso della coppia in questione ha accesso un grande dibattito a livello planetario.

Sì, perché i protagonisti della storia, diventata subito virale sui social network, più che affievolimento della passione hanno un serio problema legato all'olfatto. Secondo quanto riferito dal giovane della coppia, infatti, la sua ragazza ha un serio problema con le flautolenze e la loro relazione è a serio rischio...

«Che animale è?», il post su Facebook è un mistero. L'ipotesi choc: «È un Chupacabra»

Crociera, il costo delle bevande (per 6 giorni) è di 1700 euro. La tiktoker: «Ecco come abbiamo risparmiato con i pacchetti»

«La mia ragazza scoreg**a sempre»

La storia che ha del tragicomico è spuntata su Reddit, la piattaforma social in cui gli utenti di tutto il mondo raccontano le proprie disavventure cercando pareri e consensi sul web. E a raccontarla è proprio la ragazza dall'importante riserva corporea di gas.

La giovane, di 24 anni, è disperata. Sta con il suo fidanzato, 30enne, da quasi due anni e da circa quattro mesi sono andati a convivere. Il suo racconto è stato letto da più di 10 milioni di persone, scatenando grande ilarità sul web, ma il suo racconto è tutt'altro che divertente. Lei sta soffrendo molto questa situazione perché si rende conto che l loro relazione è sull'orlo del precipizio a causa del suo meteorismo...

«Conviviamo da quattro mesi e ogni mattina sento dirmi dal mio ragazzo che faccio schifo - racconta disperata -.

La reazione del web

Nonostante lei parli così apertamente di un problema che reputa molto serio, in tanti non hanno potuto fare a meno di sdrammatizzare e ironizzare sul racconto. «Devi essere proprio una bomba a letto», scrive un utente che scatena l'ilarità dei lettori. «L'atmosfera deve essere incandescente sotto le lenzuola», fa eco un altro lettore.

Ma nonostante in molti non prendano seriamente la questione, c'è anche chi si è fatto impietosire dalla situazione e prova compassione per la giovane. «Quello che ti succede è del tutto naturale. Il corpo umano è anche questo. Lui è un adulto, deve maturare e capirlo, se non lo farà credo che la cosa migliore sia che vi lasciate», scrive una donna. «Basta con lo stereotipo che le donne non vanno in bagno e non fanno determinate cose, fai bene ad arrabbiarti! Se vuole stare con te deve accettare anche questo», scrive un'altra. Poi un'altra testimonianza che in molti hanno commentato facendo capire di non aver apprezzato l'aneddoto così dettagliato: «Ho scoreg**ato mentre facevo sesso con mio marito e lui non ha fatto una piega. Considera seriamente se vuoi passare la vita con un uomo così immaturo», fa sapere un'altra utente.

Il dibattito è molto acceso e chissà se i vari commenti abbiano aiutato o meno la coppia a superare il loro piccolo problema olfattivo...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA