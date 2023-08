Bambino torna da scuola senza un dente, l'ira del papà: «L'infermiera l'ha staccato senza avvisarmi, la denuncio»

La perdita di un dente da latte è il primo segno tangibile dell'età che avanza, di cui anche un bambino si rende conto. Una vera e propria pietra miliare nella vita di ognuno di noi, indipendentemente da come cada. Ma la storia del primo dentino "caduto" a un bambino sta facendo il giro del mondo, scatenando polemiche a non finire.

Sì, perché di solito, il fatto che si stacchi agitandolo senza sosta con la lingua o il dito, o masticando qualcosa di duro o, nelle ipotesi più ironiche attaccandolo con un filo a una porta, tendenzialmente tutto avviene per volontà dei più piccoli e, soprattutto, sotto la supervisione dei genitori. Ma in questo caso, diventato subito virale, le cose sono andate in modo diverso.

«Lo ha staccato senza avvisarmi»

Nelle ultime ore su Reddit, la piattaforma social in cui gli utenti raccontano la loro disavventura per sapere cosa ne pensano gli altri, sta spopolando lo sfogo piuttosto inferocito di un papà.

L'uomo che è voluto restare anonimo ha raccontato di avere un figlio che si apprestava a perdere il suo primo dentino. «L'incisivo quando l'ho portato a scuola si muoveva leggermente e quindi sapevo che sarebbero passati ancora giorni prima che lo perdesse - ha spiegato -. Mio figlio, ovviamente, era eccitato dalla cosa e prima che andassi al lavoro mi ha chiesto "Papà lo perderò entro stasera?".

Ma si sa, i bambini a volte quando si mettono in testa qualcosa non mollano la presa. E una volta che l'uomo è tornato a prendere il piccolo, con stupore, ha subito visto la "finestra". Peccato che suo figlio non fosse contento...

«Un po' stupito ho chiesto se fosse felice, ma lui ha divagato e non ne ha voluto parlare fino a sera quando mi ha spiegato cosa fosse successo. La maestra lo ha portato dall'infermiera che senza chiedermi il permesso glielo ha staccato, facendogli male. Per questo non era felice del suo primo dentino perso».

L'ira del papà

A questo punto l'uomo ha subito mandato una mail alla maestra e, poi, al preside della scuola. La donna ha spiegato che il bambino era molto eccitato e che stava disturbando tutta la classe, così ha deciso di portarlo dall'infermiera dell'istituto per farglielo togliere. E l'infermiera senza battere ciglio ha preso le pinze e lo ha tolto con forza, spaventando e facendo male al bambino.

«Non mi hanno contattato e hanno agito senza il mio consenso, così ho subito inviato una mail al preside, furibondo. E anche lui mi ha dato ragione. Adesso, mi chiedo: l'infermiera non è una dentista e non mi ha chiesto se fossi d'accordo, posso denunciarla?».

La risposta del web

In tanti hanno preso a cuore la vicenda dell'uomo e si sono subito riversati nei commenti per supportare la sua rabbia. «È assurdo che una maestra che ogni giorno ha a che fare con dei bambini abbia agito così, poi l'infermiera non doveva assolutamente permettersi di agire in quel modo. Secondo me ci sono gli estremi per una denuncia», scrive una mamma. E praticamente tutti la pensano come lei.

Ma sul caso si sono espressi anche esperti del settore. «Sono un dentista da più di 20 anni e mai, in vita mia, mi sono permesso di togliere un dentino o comunque mettere le mani in bocca a un bambino senza il consenso dei genitori, la denuncia è d'obbligo».

Chissà se dopo tutti questi messaggi, confortanti, l'uomo deciderà o meno di ricorrere alle vie legali. Probabilmente scriverà un secondo capitolo della sua storia per aggiornare gli utenti di tutto il mondo che si sono appassionati alla vicenda...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 18:43

