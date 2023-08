«Il sesso è bello, la morte di Putin è meglio»: maxi multa per la scritta sulla shopper di tela

di Redazione web

Alexandra, 21 anni, è stata multata di 30.000 rubli (290 euro) per «aver screditato l'esercito russo». Lo sancisce il tribunale di Krasnodar, in Russia. La ragazza ha affermato che i materiali del tribunale contenevano cinque screenshot pubblicati sul suo profilo Instagram con 180 follower.

I materiali riportati vedevano anche una foto di una borsa con sopra scritto «No war», un graffito simile, una foto di un adesivo «Peace», così come una borsa di stoffa con su scritto «Sex is cool but putin's death better» e cioè appunto, «Il sesso è bello, ma la morte di Putin è meglio».

Le sanzioni

Due poliziotti in borghese sono arrivati ​​a casa di Alexandra per informarla di una denuncia.

«Mi hanno detto di rimboccarmi le maniche della maglietta, hanno ispezionato tutti i miei tatuaggi, mi hanno chiesto di tradurre il significato delle frasi in inglese e mi hanno fatto delle foto del viso e dei tatuaggi», ha detto Alexandra ai giornalisti di Mediazona.

La ragazza ha detto all'organizzazione per i diritti umani Sphera che non le è stato permesso di chiamare un avvocato. «Hanno detto che se un avvocato si fosse presentato, avremmo avviato una lunga macchina legale e sarebbe stato più impegnativo», ha dichiarato la 21enne.

Alla fine, Alexandra è stata accusata di due reati amministrativi: «promozione di rapporti sessuali non tradizionali» e «screditamento dell'esercito russo».

La prima accusa ha comportato una multa di 200.000 rubli (1.945 euro) il 26 luglio. Un agente di polizia ha detto all'udienza che i post di Alexandra sono stati scoperti durante un'operazione di monitoraggio dei social media dei cittadini. Però non è riuscito a spiegare come il tatuaggio della donna violi concretamente la legge, ha detto a Mediazona, e per questo motivo è stata sospesa la prima multa e dovrà pagare "solo" 290 euro per la stampa sulla borsa.

