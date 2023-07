«Prigozhin ha un cancro, curato nella clinica dei vip»: la rivelazione di due dipendenti del capo della Wagner

di Redazione web

Voci e indiscrezioni su Yevgeny Prigozhin si rincorrono da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, e in realtà da prima ancora. Questa volta, però, non si tratta delle sue mire politiche o delle sue accese discussioni con i vertici dell'esercito russo: il capo del Gruppo Wagner avrebbe un tumore all'addome e sarebbe stato sottoposto alle terapie in una clinica per vip, collegata alla figlia dello zar.

Prigozhin, mega villa a Forte dei Marmi: 400 metri quadri, due piani, vale 3,5 milioni di euro

Prigozhin, le foto della villa dopo il blitz di Putin: parrucche, travestimenti, armi e milioni in contanti

Prigozhin curato per un cancro

La notizia è stata diffusa dal sito investigativo indipendente Proekt, che ha parlato a lungo con due dipendenti dell'ex cuoco di Putin, che hanno lavorato con lui per anni. La malattia adesso sembrerebbe sotto controllo, ma ha costretto Prigozhin a cure lunghe e invasive come testimoniano una stanza con un letto per la terapia intensiva, un ventilatore polmonare e un concentratore di ossigeno: tutti oggetti trovati nelle sue dimore di San Pietroburgo e fotografati dalle forza di sicurezza russe durante le perquisizioni seguite all'ammutinamento dei Wagner.

Lui, che nella prestigiosa clinica russa di Sogaz collegata alla figlia del presidente Putin, Maria Vorontsova, era registrato come super vip con lo pseudonimo di Dmitry Isaakovich Geyle. Una delle tante identità fittizie utilizzate da Prigozhin per muoversi liberamente e diventata pubblica dopo le perquisizioni delle forze di sicurezza, che hanno trovato un passaporto con il nome del vip ricoverato a Sogaz sotto alla foto del capo della Wagner. Chi lo conosce bene dice che a seguito della diagnosi Prigozhin avrebbe cominciato a condurre uno stile di vita sano e una dieta rigorosa, ma sostiene anche che le sue condizioni di salute avrebbero peggiorato un carattere già forte e facilmente irascibile. Fino a influenzarlo anche nella decisione di imbarcarsi in un ammutinamento contro il Cremlino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA