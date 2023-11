Malata terminale di tumore a 23 anni si sposa: «È un miracolo di Natale». Il matrimonio in omaggio

di Tommaso Cometti

Un regalo per una ragazza che sta conducendo una battaglia difficile. Katelen Cheshire, 23 anni, di Telford, ha un tumore al quarto stadio e si sta sottoponendo ad una terapia basata sul metodo delle cellule staminali. Come rivela il Daily Mail, la sua storia ha commosso l'organizzatrice di eventi Cindy Edwards, che ha deciso di regalarle il matrimonio dei suoi sogni.

Il matrimonio di Katelen

Il matrimonio tra Katelen e il 29enne Billy Green è avvenuto in una fattoria situata nella cittadina di Shrewsbury.

Il regalo di Cindy

Cindy Edwards, l'organizatrice, ha raccontato: «Katelen era venuta da me lo scorso agosto, per prenotare. Lei è in difficoltà, quindi ho deciso di regalarle questa cerimonia, senza farle spendere un centesimo. È stato un giorno speciale, sono lieta di averne fatto parte».

A Katelen, ora, non resta che continuare a combattere contro il suo tumore, nella speranza che possa continuare a vivere altri giorni lieti come questo.

