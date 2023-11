«Se state leggendo vuol dire che sono morta»: il dramma di una mamma e il post che fa spezzare il cuore

di Hylia Rossi

Una storia commovente e un addio dolceamaro che ha lasciato tutti a bocca aperta... e col cuore spezzato. Nell'era dei social, la comunicazione assume sfumature sempre diverse e ogni aspetto della vita sembra in qualche modo toccato dalla necessità di condividere i nostri pensieri ed emozioni con gli altri.

Nonostante le critiche e le polemiche scatenate da questo approccio, la volontà di rendere pubblico ciò che solitamente rimane nella nostra intimità non è necessariamente una mancanza e in alcuni casi la nostra interiorità può arricchire qualcun altro e darci l'opportunità di esprimerci nelle modalità che più riteniamo appropriate, senza lasciare che siano gli altri a definirci.

Casey, mamma da poco più di un anno, ha deciso di preparare un post su Instagram per annunciare la sua morte e farlo nel modo che più riteneva giusto. Ecco cosa ha scritto.

La storia di Casey e il suo addio

La donna lavorava come editrice per Penguin Random House, che si occupa di libri per bambini e giovani adulti.

Poi, continua: «Mi dispiace, è una me**a e lo sappiamo tutti. Il motivo è il ritorno di un tumore al quarto stadio alle ovaie, che mi era già stato diagnosticato in precedenza. Vi ho amati con tutto il cuore e, ve lo giuro, so bene quanto profondamente fossi amata. I cinque mesi passati con la mia famiglia e i miei amici in Virginia, a Rhode Island e New York sono stati semplicemente magici».

A questo punto il testo si interrompe ed interviene il marito: «Casey avrebbe voluto terminare il post con una lista di cose che nel corso della sua vita le hanno dato gioia e conforto e il fatto che non vedrò mai quella lista mi spezza il cuore. La malattia è peggiorata, e non è riuscita a finirlo. Posso solo immaginare che avrebbe incluso nostra figlia Grace, le balene, il gelato, i suoi adorati amici, la spiaggia, i nipoti che ha sempre viziato, leggere dieci libri in vacanza, i suoi genitori, la sorella e tutta la famiglia estesa, nuotare, un perfetto panino col roast beef e me, il suo dolce, dolce amore».

Infine, l'uomo ha invitato gli amici di Casey a commentare per parlare delle gioie che hanno condiviso con lei, e nessuno si è tirato indietro: migliaia di dolcissimi pensieri provenienti da tutti coloro che in qualche modo sono stati toccati dalla vicenda accompagnano le ultime parole della donna.

