Barton Cowperthwaite, l'annuncio choc dell'attore di Netflix: «Ho un tumore al cervello»

«Mi hanno diagnosticato un glioma al secondo stadio, è un tumore al cervello piuttosto grande»: queste le parole dell'attore Barton Cowperthwaite, che ha voluto comunicare ai suoi follower di Instagram la terribile notizia. Il 31enne, noto al pubblico di Netflix per la serie "Tiny Pretty Things", si sottoporrà presto a un'operazione chirurgica. Come riporta Entertainment Weekly, una fonte vicina all'attore ha dichiarato che si accerteranno ulteriori dettagli inerenti il tumore solo dopo l'intervento.

L'annuncio

L'idolo delle teenager ha voluto essere sincero con i suoi follower, con un post accompagnato da un'immagine in cui appare vestito con un camice da ospedale con un'espressione di ottimismo sul viso e un'altra istantanea della sua scansione cerebrale.

Barton, poi, ha aggiunto ulteriori dettagli circa il suo imminente intervento chirurgico e sull'immediato futuro, con un pizzico di senso dell'umorismo che lo caratterizza: “L'unico trattamento per una cosa del genere è un intervento chirurgico.

Considerate le difficoltà del momento, l'attore ha anche condiviso il sostegno familiare che sta ricevendo durante la malattia. Cowperthwaite, inoltre, ha fatto una vera e propria dichiarazione d'intenti ai suoi fan, impegnandosi, per quanto possibile, a condividere i dettagli di questo difficile viatico: "Sono determinato a recuperare, per stare meglio di prima!". Le sue parole hanno generato un'immediata reazione da parte dei suoi sostenitori, che hanno risposto alla suo post con innumerevoli messaggi di affetto e incoraggiamento per l'intricato percorso che sta per affrontare.

