La visita dal dentista si trasforma in un incubo: entra per un'estrazione, esce con una diagnosi di tumore a 25 anni

Il ragazzo, un elettricista di 25 anni, aveva un appuntamento di routine dal dentista. Quando si è presentato all'orario indicato, tuttavia, non aveva idea della notizia devastante a cui la visita avrebbe portato, ovvero la successiva diagnosi di una rara tipologia di tumore, il linfoma di Burkitt, una forma aggressiva della malattia che attacca le cellule del sangue.

Il giovane, però, non si è arreso e continua a lottare, con il supporto della sua ragazza. Una raccolta fondi è stata aperta a loro nome per provvedere alle spese mediche, come riportato dal Mirror.

