Anna Kanakis, com'è morta l'attrice: «Malattia rapida e devastante in pochi mesi». Le parole strazianti della mamma

Anna Kanakis, la causa della morte dell'attrice e scrittrice, scomparsa domenica sera all'età di 61 anni, potrebbe essere una leucemia fulminante. Il tumore le era stato diagnosticato circa sette mesi fa. Il marito Marco Merati Foscarini e la madre della Kanakis, Cettina, hanno diffuso l'annuncio funebre con cui «affranti dall'enorme dolore annunciano la scomparsa della adorata indimenticabile moglie e figlia che ha affrontato con coraggio estremo questa lunga sofferenza. Sarai sempre vicino a noi, nei nostri cuori colpiti dall'indicibile dolore». «Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto», si legge nel messaggio di Foscarini.