«Ho fallito il quiz di TikTok sulla relazione con mia moglie e ora è arrabbiata con me: dice che non mi importa di lei. Come posso rimediare?»

La vita di coppia è fatta di alti e bassi, momenti di gioia pressoché perfetta e spontanea felicità affiancati da periodi in cui le insicurezze e lo stress della quotidianità si fanno largo tra i partner e causano sofferenze e incomprensioni. A volte si tratta di errori di comunicazione che si sarebbero potuti evitare con un pizzico di empatia e dialogo, mentre in altri casi si ha a che fare con problematiche più profonde che richiederebbero un'attenzione maggiore o un aiuto esterno.

La goccia che fa traboccare il vaso, poi, può rivelarsi un dettaglio a cui non diamo importanza e l'ondata di rabbia, sofferenza e risentimento del partner ci colpisce in maniera inaspettata, come nel caso presente: il marito ha "fallito" un test di TikTok sulla relazione con la moglie, e lei si è arrabbiata tanto da pensare di non essere poi così importante per lui. In cerca di consiglio su come rimediare, l'uomo ha deciso di raccontare la vicenda su Reddit.

L'attenzione ai dettagli

«Io e mia moglie siamo andati, recentemente, al centro commerciale e siamo stati avvicinati da una coppia di ragazzi con microfono e fotocamera che stavano filmando un contenuto per il loro canale TikTok», scrive il marito.

«Sembrava divertente, commenta lui, «Ho visto contenuti di questo tipo prima e quindi ho detto di sì. Lo stesso ha fatto mia moglie. All'inizio hanno fatto domande generiche come il colore degli occhi o il cibo preferito, ma poi le informazioni sono diventate più specifiche e di nicchia. Non so se mi sono sentito in soggezione o ero un po' "fuori forma" per così dire, ma non sono riuscito a rispondere subito o in maniera corretta a molte domande, come la data del nostro anniversario, i nomi dei suoi genitori o le allergie di cui soffre».

Per questo motivo, sua moglie si è arrabbiata molto e ha detto che «è chiaro che non la ascolto, o che non mi interessa». Lui afferma di comprendere il motivo della rabbia, ma si sbaglia sulle conclusioni: «Certo che mi importa e certo che la ascolto, solo che in quel momento non riuscivo a ricordare. Vorrei risolvere la questione prima del nostro viaggio in primavera, come posso fare? Come le dimostro che ci tengo?»

Gli utenti sono rimasti molto sorpresi dal tipo di domande a cui il marito non è riuscito a rispondere e si chiedono come sia possibile che abbia dimenticato informazioni del genere, tutt'altro che «specifiche» o «di nicchia». Qualcuno consiglia, se effettivamente è vero che si è trattato di un lapsus momentaneo, di rassicurarla con un altro "test", di modo che possa dimostrarle che la conosce e la ascolta.

