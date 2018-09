Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva liberarsi della, così lacon la complicità della moglie. Helena Happell, 43enne scozzese, aveva confessato alla compagna, Mary Hawthorn, 34 anni, di voler uccidere sua madre Loretta di 58 anni, e così ha fatto, colpendola nella sua casa di Glasgow.La donna l'ha prima picchiata, poi ha provato a soffocarla e infine le ha dato diverse coltellate, chiedendo anche alla compagna se voleva darne qualcuna anche lei. Le due hanno fatto credere alla 58enne che si trattava di un malintenzionato, ma la donna le ha riconosciute e dopo essere miracolosamente sopravvissuta all'aggressione ha denunciato tutto alle autorità.Secondo quanto riporta la stampa locale i fatti risalgono a un anno fa, circa, ma in questi giorni le due donne sono state condannate dopo il processo. A far scattare l'ira omicida sarebbe stata una discussione tra madre e figlia: la 58enne non accettava più il fatto che le due donne vivessero in casa con lei e aveva dato loro un ultimatum. Una volta a casa è scattata l'aggressione e a chiamare i soccorsi, per non destare sospetti, è stata proprio la figlia.Loretta è però riuscita a sopravvivere e, dopo aver riconosciuto le voci e i volti nell'assalto subito, ha raccontato tutto alla polizia. Ha spiegato di aver sentito la figlia dire alla compagna: «Muoio dalla voglia di liberarmi di lei», e poi di averla incoraggiata a colpirla dopo che le aveva già inferto diverse coltellate. La 58enne si è salvata dopo un intervento e le due carnefici sono state ritrovate poco dopo l'aggressione dalla polizia a cui hanno confessato tutto.