Riley è stato arrestato e la cauzione è stata fissata a 50mila dollari: lo studente è stato portato in ospedale. I dirigenti della scuola non hanno ancora commentato l'accaduto.

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hauno dei suoi studenti in classe davanti ai compagni: per questo un professore di 64 anni,, è stato arrestato, incastrato da un video choc in cui si vede la sua carica violenta contro il giovane.Riley è finito in manette venerdì scorso con l’accusa di abusi sui minori e di aver causato gravi danni fisici ad un suo giovanissimo studente, a, vicino a: è stato un altro studente a filmare ciò che stava accadendo, all’interno della, intorno alle 13.30.Tutto è iniziato quando lo studente ha sfidato il suo professore, lanciandogli addosso un pallone da basket: dopo alcuni secondi in cui il giovane provoca l’insegnante, quest’ultimo esplode la sua rabbia e lo colpisce con un pugno, inseguendolo nell’aula per poi farlo cadere. Nel video si vedono bene idel ragazzo che anziché intervenire per separarli ed evitare il peggio,e pensano bene di riprendere la scena ridacchiando.«È fuori controllo, qualcuno dovrebbe intervenire», ha commentato dopo aver visto il video il genitore di uno degli studenti, scrive il Daily Mirror.