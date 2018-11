Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Decine di studenti,, sono stati sequestrati in una scuola cristiana a Nkwen,, nel Camerun occidentale, in una regione di lingua inglese, da un: tra le persone sequestrate ci sono anche un autista, personale dell'istituto, una scuola presbiteriana, e il preside della scuola.Gli studenti che sono finiti nelle mani dei rapitori hanno: secondo quanto riferito dal capo della chiesa presbiteriana del Camerun, il reverendo Samuel Fonki Forba, i rapitori non hanno chiesto un riscatto ma direttamente la chiusura della scuola.Sui social è stato pubblicato un video,: il Camerun, ex colonia francese dell'Africa occidentale, è stato teatro di diversi episodi di violenza a partire dal 2016, quando le due principali regioni di lingua inglese, quella nord-occidentale e quella sud-occidentale, hanno annunciato la volontà di separarsi dal resto del Paese, per costituire una nuova nazione chiamata appunto Ambazonia.Nel video si vedono ie quelli dei loro genitori: gli stessi bambini nel video dicono di essere stati rapiti domenica e di non sapere dove si trovano. La veridicità del video non è ancora stata confermata, ma i genitori degli studentinel filmato: gli abitanti di lingua inglese lamentano da tempo di essere trattati come cittadini di seconda classe e di ricevere una fetta inferiore di fondi statali rispetto ai cittadini francofoni. Tutto questo accade a un mese dalle elezioni che hanno visto l'ennesima vittoria del presidente, 85 anni e al settimo mandato, elezioni che hanno visto accuse di brogli, violenza e una bassissima affluenza alle urne.