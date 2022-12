Kate Middleton: «La principessa Charlotte e il principe George hanno infranto la tradizione del Natale». Ecco il motivo

Piccoli guai per la Principessa Charlotte e il Principe George: pare che i piccoli della famiglia reale, infatti, abbiano infranto le tradizioni tedesche del Natale. A riferirlo, è stata la mamma e principessa del Galles Kate Middleton che ha spiegato il gesto innocuo compiuto dai due bambini in occasione del 25 dicembre dello scorso anno.

Harry e Meghan, media senza freni: «Dovrebbero sfilare nudi, e la gente lanciare m***a». Sospeso un giornalista

William al matrimonio della sua ex senza Kate: la donna è sempre rimasta nella vita del principe

Harry e Meghan vogliono incontrare i reali a palazzo: la resa dei conti dopo la serie Netflix?

Cosa è successo

Secondo quanto riporta il Daily Star, pare che il piccolo George, che ora ha nove anni, e la Principessa Charlotte, di sette, si siano svegliati molto presto la mattina di Natale per aprire i loro regali, cosa che non è del tutto in linea con le tradizioni stabilite dalla famiglia.

Il dramma della tradizione interrotta si è verificato lo scorso anno e ha segnato i giovani reali come «indifferenti» di fronte alle radici tedesche. L'ex chef reale Darren McGrady ha dichiarato: «I reali sono di origine tedesca, e secondo le tradizioni i doni si dovrebbero scartare dopo il tè pomeridiano alla vigilia del Natale»

Tale tradizione sembra essere stata interrotta l'anno scorso, come ha rivelato Kate Middleton che, la famiglia si era «alzata molto presto» per scartare i loro doni, si legge sul tabloid britannico.

Una poltrona per due, stasera in tv il grande classico della vigilia di #Natale: in programmazione dal 1997 https://t.co/mKGypIrWV9 — Leggo (@leggoit) December 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA