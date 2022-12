Principe Harry Spider-man per un giorno per i bambini orfani: «Condividiamo lo stesso dolore»

di Redazione web

«Capisco benissimo cosa provano questi bambini, condividiamo lo stesso dolore». Così il principe Harry ha spiegato il motivo per cui si è "trasformato" in Spider-man per un giorno: per regalare un sorriso ai piccoli della Scotty's Little Soldiers, un'associazione no-profit britannica che segue da vicino e supporta le famiglie delle Forze Armate che hanno subito un lutto.

Meghan Markle: chi è Christopher Sanchez, il presunto amante con cui avrebbe tradito il principe Harry

Meghan Markle e Harry, crisi dopo il tradimento: divorzio vicino?

Il principe supereroe

Durante la festa natalizia alla Scotty's Little Soldiers, è stato proiettato un video nel quale appariva uno dei supereroi più amati dai bambini: Spider-man. Nessuno dei piccoli presenti però, si aspettava che sotto il costume si nascondesse il principe Harry.

Il Duca di Sussex ha spiegato ai piccoli che è con loro: è purtroppo consapevole del dolore che la perdita di un genitore può portare: «Conosco in prima persona il dolore e la disperazione che derivano dalla perdita e voglio che sappiate che non siete soli. Non sentitevi in colpa se volete divertirvi, sono sicuro che i vostri genitori vorrebbero che lo faceste».

I rapporti con la famiglia reale

Il principe Harry ha quindi mostrato ai bambini la propria vicinanza, vicinanza che vorrebbe recuperare anche con la sua famiglia. A poco più di un mese dall'uscita della docuserie Netflix "Harry & Meghan", prevista per l'8 gennaio, il secondo genito di Lady Diana e Re Carlo III, non sta vivendo un periodo molto facile a causa delle voci di un presunto tradimento da parte di Meghan Markle.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA