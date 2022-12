Su Netflix le rivelazioni choc di Harry & Meghan

di Paolo Travisi

Scatti di ordinaria (in)felicità di una coppia Reale. “Harry e Meghan” è il titolo della serie Netflix che racconta la verità, dal loro punto di vista, sull’allontanamento da Buckingham Palace. «Con una posta in gioco così alta, non ha più senso sentire la nostra versione», considera Meghan nel trailer, che insieme al consorte, avrebbe percepito 150 milioni di dollari per vuotare il sacco in esclusiva globale. «Ho dovuto proteggere la famiglia», aggiunge il Duca di Sussex, da chi e cosa, lo scopriremo nel colpaccio messo a segno dalla piattaforma di streaming, che sulla coppia ha costruito un impianto narrativo di sei episodi.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA