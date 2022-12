Meghan piange per colpa di Kate («è malvagia»)? Il trailer del docu-film di Netflix fa già discutere

A sorpresa, Netflix ha pubblicato il trailer del docu-film sul principe Harry e Meghan Markle, attesissimo nei prossimi mesi. Una musica drammatica in sottofondo accompagna le immagini e la voce del principe Harry che dice «Nessuno vede cosa succede a porte chiuse», mentre sullo schermo compare una foto di Meghan con la testa tra le mani, che sembra piangere.

Immediatamente dopo, appare una foto di Kate Middleton risalente al 2019, seduta nell'Abbazia di Westminster, con uno sguardo severo. Dietro di lei c'è Meghan. Il riferimento sembra alla presunta lite tra le due cognate di cui si vociferava nel 2018.

Secondo alcuni utenti, il video inizierebbe a dipingere i contorni di una Kate «completamente malvagia» nei confronti di Meghan che all'epoca era l'ultima arrivata in famiglia. Il trailer termina con Meghan che dice: «Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia da noi?». I fan attendono.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 11:49

