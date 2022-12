William e Kate, l'incontro con il fan (8 anni) vestito da guardia britannica: il video è virale

di Redazione web

Il principe William e la principessa Kate durante loro visita alla startup di tecnologia climatica Greentown Labs a Somerville, in un sobborgo della città del Massachusetts (Usa), hanno ricevuto in dono un mazzo di fiori da Henry Dynov-Teixeira, un bambino di 8 anni, che per l'ccasione ha indossato il vestito da granatiere (come una vera guardia britannica) e che si è presentato alla coppia reale come il loro più grande fan.

Kate, dal tartan al casual a bordo campo: è lei l'ambasciatrice dello stile british

Harry e la somiglianza tra Lady Diana e Meghan Markle: «La mia famiglia non ha mai voluto vederla»

Regina Elisabetta, «uno dei più grandi rimpianti» della sua vita

L'incontro speciale

Vestito da granatiere, Henry ha conquistato sin dal primo momento la principessa Kate e il principe William che sono rimasti affascinati dal suo coraggio: il momento è stato immortalato sui social. Il ragazzino felice e soddisfatto ha consegnato un mazzo di rose a William e Kate, i quali non hanno potuto fare a meno di inginocchiarsi per stringergli la mano e scambiare parole con il piccolo superfan reale.

«È stato folle incontrare il principe e la principessa», ha detto Henry ai giornalisti in seguito. «E in secondo luogo, mi hanno detto che avevo dei fiori davvero molto belli, sono felicissimo». Poi, sul loro account Twitter, il principe William e la principessa Kate hanno ringraziato Henry e gli altri che sono venuti a salutarli a Somerville.

Il principe William e sua moglie Kate, principessa del Galles, sono a Boston questa settimana per partecipare agli Earthshot Prize Awards che William ha fondato due anni fa. Questo è il primo viaggio della coppia negli Stati Uniti da quando hanno visitato New York City otto anni fa. È anche il loro primo viaggio internazionale dalla morte della nonna di William, la regina Elisabetta II.

Thanks to Henry and everyone who came out to see us in Somerville this morning! pic.twitter.com/bLZrtfFtW4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA