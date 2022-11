Re Carlo oggi compie 74 anni, ma le celebrità sempre pronte a far gli auguri alla regina Elisabetta, lo snobbano

di Sara Orlandini

Un compleanno da re (il primo) per Carlo III: oggi, lunedì 14 novembre, Sua Maestà compie 74 anni. Ma i sudditi, e, soprattutto le celebrità, lo snobbano. Al nuovo re, salito al trono subito dopo la morte della Regina Elisabetta II, nessuno ha pensato di fare gli auguri.

I sudditi vip di Re Carlo III

La Regina Elisabetta II ha scritto pagine importantissime della storia dell'Inghilterra: ha regnato 70 anni e ha quindi attraversato molti periodi storici importanti. Dopo la morte, il suo posto l'ha preso il figlio Re Carlo III al quale però, sembra che il popolo debba ancora "affezionarsi".

Oggi è il giorno del suo compleanno e nessuno dei sudditi vip (Lewis Hamilton, Millie Bobby Brown, Adele, Sting, Elton John o David Beckham, ad esempio) ha dedicato al sovrano un post di auguri.

Il carisma di Elisabetta II

La Regina era invece molto amata anche delle celebrità che mai si sarebbero sognate di mancare all'appuntamento del suo compleanno, ricordandola con dei post di auguri nei propri profili social, Twitter, Facebook o Instagram.

Non solo i vip in carne ed ossa l'amavano, ma anche gli idoli dei più piccoli come ad esempio l'orsetto Paddington che ha addirittura preso il te con Sua Maestà a Buckingham Palace.

