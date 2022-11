Bocelli canta per re Carlo, Camilla, William e Kate: con i figli Matteo e Virginia unici italiani invitati al Festival of Remembrance

La regina Elisabetta II è morta l'8 settembre scorso, quello che si è celebrato nei giorni passati è stato il primo Festival of Remembrance senza di lei. L'omaggio si è tenuto nella sala da concerto Royal Albert Hall a Londra e commemora i caduti in guerra del Paese. Per i nuovi reali, hanno cantato Andrea Bocelli e i figli Matteo e la piccola Virginia.

La famiglia Bocelli si è esibita davanti ai reali di Inghilterra, Re Carlo III, la regina consorte Camilla, il principe William e la principessa Kate.

I Bocelli hanno cantato The greatest gift, brano estratto dal nuovo album A family Christmas. Andrea, Matteo e Virginia Bocelli sono stati gli unici artisti italiani a partecipare all'evento.

Tra gli artisti che si sono esibiti davanti al re e alla regina, figurano anche l'attore e cantante di Hollywood Luke Evans, l'attrice vincitrice di un Emmy Award e star del West End Hannah Waddingham e la star del teatro musicale Marisha Wallace.

What a beautiful song sung by Andrea Bocelli together with his son Matteo and his daughter Virginia.💙💞💙 pic.twitter.com/zxGALH3gfy