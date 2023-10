Preside dell'asilo invia lettera alla vicina: «Dal nostro parco giochi si vede dentro casa tua». La richiesta inaspettata

di Serena Neri

Sarà capitato almeno una volta a tutti di buttare l'occhio alle finestre delle case altrui. Si tratta della semplice e pura curiosità di scoprire se il vicino di casa o dell'ufficio di fronte faccia qualcosa di strano o interessante. Ma come reagiresti se ti invitassero a "coprirti"? A raccontare lo spiacevole episodio è stata Meg, una donna canadese che vive nel Regno Unito e che si stava facendo gli affari suoi quando nella sua cassetta della posta è stato infilato un biglietto che le avrebbe fatto venire voglia di "tornare in Canada" all'istante. Scopriamo insieme perché.

La lettera del preside dell'asilo

La donna, imbarazzata, si è rivolta a TikTok per condividere l'accaduto, spiegando che inizialmente pensava che la lettera fosse stata inviata a tutti i residenti, magari informandoli di qualche lavoro di costruzione o simili. Tuttavia, si è presto resa conto che la nota era "specifica". Lottando per nascondere la vergogna, Meg ha letto il messaggio sui social: «Cara residente, mi dispiace doverti scrivere una cosa così delicata, ma ho ritenuto opportuno farti sapere che la finestra del tuo bagno può essere facilmente vista dal nostro parco giochi per bambini. Date le circostanze, ci chiedevamo: potresti prendere in considerazione l'acquisto di una tenda per le finestre per evitare qualsiasi imbarazzo per te e per i nostri bambini. Saluti, la preside».



La donna ha poi ragionato sul numero di volte in cui l'avranno vista nuda, o quasi, in bagno a casa sua: «Quante volte sarà successo prima di inviarmi questa lettera? E come farò ad uscire se ormai tutti mi conoscono?», sono i dubbi, tra risate e ansia, della giovane donna.

