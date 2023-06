«Ho bucato i preservativi dei miei genitori e mi sono ritrovata con una sorellina. Scusa mamma»

di Redazione web

«Mamma, mi dispiace tanto»: comincia così la rivelazione di una giovane donna che ha finalmente risolto uno dei misteri più grandi della sua famiglia. In un video pubblicato su TikTok e diventato virale, la protagonista spiega di essere stata la causa della nascita della sua sorellina. E non perché avesse chiesto con insistenza ai genitori di fare un altro figlio - cosa che capita molto spesso ai primogeniti - ma perché è stata parte attiva nel concepimento. In che modo? Bucando i preservativi trovati in camera da letto di mamma e papà.

La TikToker, nota sulla piattaforma come Keely, ha pubblicato il video il mese scorso come tributo di compleanno a sua sorella Sam, ottenendo quasi 7 milioni di visualizzazioni. «Ho mantenuto un segreto per 25 anni, e penso che sia il momento di condividerlo», recita il testo sullo schermo. «Mamma, mi dispiace tanto», dice con un sorriso. «Ma non mi dispiace troppo perché Sam è qui». La ragazza ha spiegato che, quando era una bambina, lei e la sua migliore amica si sono intrufolate nella camera da letto dei suoi genitori e hanno trovato sul comodino una scatola di preservativi. «La mia amica mi ha detto cosa era e a cosa servivano», spiega. È stato a quel punto che la bambina ha notato un ago da cucito sul comodino, e ha cominciato insieme all'amica a bucherellare i profilattici. Sei mesi dopo, sua madre annunciò di essere incinta: «Mia madre mi disse che era incinta, ed ero così felice.

I commenti

La confessione ha lasciato molti utenti senza parole. «Semmai tua sorella si arrabbiasse con te, puoi sempre dirle "ringraziami per la tua esistenza"», si legge tra i commenti. Ma c'è anche chi se la prende con i genitori: «Chi lascia un ago vicino a dei preservativi?».

