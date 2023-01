Pitbull eroe salva la vita alla padroncina 15enne ma muore tra le fiamme dell'incendio della casa

di Redazione Web

Ha perso la vita per salvare quella della sua padroncina di 15 anni. Un pitbull eroe è morto, durante un incendio che ha colpito la casa in cui viveva, per salvare la sua padroncina, figlia dei proprietari dell'abitazione, ormai divorata dalle fiamme. È successo la notte di Capodanno, nella cittadina Corpus Christi del Texas, Stati Uniti.

Il dolore della famiglia

Ollie, il pitbull non appena ha compreso la gravità della situazione si è recato di corsa nella stanza della ragazza 15enne per poterla aiutare a mettersi in salvo: è lui che l'ha svegliata e l'ha avvertita del pericolo, abbaiando. Era, infatti, notte fonda e tutta la famiglia stava dormendo. Tutti inizialmente non hanno percepito il pericolo. Così, ad avvertirli dell'incendio è stato il vicino di casa che ha visto dalla sua abitazione che la casa della famiglia texana stava andando a fuoco.

La mamma della ragazza ha urlato al marito e alla figlia 15enne, Jaylee, di uscire di casa e ha poi afferrato i suoi sette cani: uno shih tzu e sei cuccioli per portarli immediatamente lontano dal rogo, mettendoli in salvo. Il pitbull Ollie, invece, è rimasto intrappolato tra le fiamme e il suo corpo è stato ritrovato ai piedi del letto della 15enne: «Vorrei solo dargli un grande abbraccio perché se Ollie non fosse entrato lì, Jaylee sarebbe morta», ha detto il papà di Jaylee ai notiziari.

A Texas family's house burned down on New Year's Eve and they're calling what happened next a miracle. One of their family's beloved pets saved their daughter's life at the cost of its own.https://t.co/VwVA3d6CLO — ABC 7 Amarillo (@ABC7Amarillo) January 12, 2023

