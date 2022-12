Cane abbandonato all'aeroporto, un pilota lo adotta a Natale: «Avrà una casa e una famiglia che lo ama»

Polaris era stato abbandonato all'aeroporto di San Francisco lo scorso settembre. Il suo padrone, non potendolo portare sull'aereo, aveva deciso di lasciarlo indietro. Da allora era stato preso in consegna dai lavoratori dell'aeroporto, senza però riuscire a trovare una casa. Fino ad ora. Perché un pilota ha deciso di rendere speciale il suo Natale e l'ha portato via, facendolo diventare un membro della sua famiglia.

Una festa per l'adozione



Il cucciolo ha trovato una casa per sempre. Ad adottarlo è il capitano William Dale della United Airlines. Il 15 dicembre, la compagnia aerea ha organizzato una festa all'aeroporto per celebrare l'adozione di Polaris. La compagnia aerea ha anche donato 5.000 dollari all'aeroporto, per sostenere le operazioni di beneficenza.

«Il team del servizio clienti di United ha affrontato una vera sfida per garantire che Polaris fosse al sicuro, in salute e trovasse una casa amorevole», ha affermato Lisa Feder, capo del soccorso e del benessere di SF SPCA. «È una bella sensazione vedere questa storia chiudere il cerchio e che Polaris avrà una casa amorevole con il Capitano Dale della United Airlines e la sua famiglia, giusto in tempo per le vacanze», le parole di Vincent Passafiume, direttore del servizio clienti di United Airlines.

After being abandoned by his owner at San Francisco International Airport, Polaris the puppy found a new forever home this month, according to airline and animal shelter officials. William Dale, a United Airlines captain, and his family adopted Polarishttps://t.co/vcgBuZwiHa — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 26, 2022

