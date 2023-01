Il cane intrappola il gatto dentro la doccia e finge di non saperne nulla: l'esilarante video conquista TikTok

di Redazione Web

Gli animali e gli amici a quattro zampe sono i nuovi influencer del web, i loro siparietti cavalcano, ormai, l'onda del successo sulle piattaforme social, in particolare TikTok. Come il caso di un simpatico Golden Retriever diventato una star grazie a un video condiviso sul social cinese dalla sua padroncina, che mostra il momento in cui intrappola il gatto dentro la doccia e finge, con aria indifferente, di non saperne nulla.

Il video su TikTok

Quasi 2 milioni di visualizzazioni per il video esilarante del cane anziano che si rifiuta di far uscire il gatto dalla doccia nonostante i suoi lamenti. Il filmato, pubblicato dall'utente di TikTok @tbone319, mostra il simpatico golden retriever di nome Buddy sdraiato davanti a un box doccia, mentre Angus, il gatto, è bloccato all'interno miagolando e cercando una via d'uscita.

Come didascalia si legge: «Buddy si comporta come se non sapesse di aver chiuso Angus sotto la doccia ma sa esattamente cosa sta facendo» e a corredo del testo l'utente ha inserito come sottofondo musicale "My Heart Will Go On" di Celine Dion scatenando l'ilarità dei follower nei commenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 12:22

