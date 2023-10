Lisbona, attivisti del clima imbrattano un Picasso al centro culturale di Belem

Alcuni giovani attivisti climatici del gruppo Climáximo hanno imbrattato con vernice rossa un'opera di Pablo Picasso appartenente alla collezione Berardo, esposta all'interno del Centro culturale di Belém, a Lisbona. L'azione, che è stata filmata, si è svolta intorno al mezzogiorno di oggi in un momento in cui la sala era vuota.

Il quadro del 1929, «Femme dans un fauteuil (métamorphose)», fortunatamente non ha subito danni permanenti, in quanto era coperto da una protezione in acrilico. Gli ambientalisti sono stati sottoposti a stato di fermo. Nelle ultime settimane il collettivo Climáximo ha realizzato quasi tutti i giorni polemiche azioni di protesta, per esempio bloccando il traffico nella capitale portoghese. Lo scorso 26 settembre, durante una conferenza sulla transizione energetica, altri militanti del gruppo avevano scagliato vernice verde sul ministro dell'Ambiente, Duarte Cordeiro.

