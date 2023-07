Imbrattata la statua di Indro Montanelli: avvolta con un nastro da attivisti per il clima

La statua di Indro Montanelli, situata nei Giardini Pubblici, nel centro di Milano, è stata imbrattata stamani con nastro giallo e nero dagli attivisti di Extinction Rebellion: sul basamento e lungo il muretto che fa da cornice al monumento hanno incollato cartelli con la scritta 'Aria pericolosa per la salute umanà. Vicino un triangolo che avverte: 'Nell'aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umanà. «L'area del parco, così come l'intera pianura padana - scrivono gli ecoambientalisti in una nota in cui annunciano il blitz di stamani - viene definita 'pericolosa per la salute umanà dalla comunità scientifica, soprattutto per anziani e bambini».

Gli attivisti nei giorni scorsi avevano già «reso inaccessibili» per gli stessi motivi tramite nastro segnaletico le zone gioco in diversi parchi della città. La statua dedicata al giornalista è da tempo oggetto di proteste e tre anni fa è stata imbrattata di vernice. «Indro Montanelli - scrivono i militanti di Extinction Rebellion - è il simbolo di un passato, ma anche di un presente, costruito sul mito della crescita infinita, dello sfruttamento di territori, persone e risorse.

De Corato: «Servono pene severe»

«La statua in onore di Indro Montanelli, voluta e installata dalla Giunta Albertini quando io ne ero vice Sindaco, è stata presa di mira dai soliti eco-imbecilli di nuova generazione. Quel monumento, in particolare, ho tenuto personalmente fosse collocato in un luogo simbolo di Milano perché l'illustre giornalista ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo personalmente ed ammirarne le sue immense qualità. Non è la prima volta che ci si accanisce con monumenti storici della città e, in particolare, contro quello situato all'interno dei giardini pubblici di Porta Venezia che era già stato preso di mira tre anni fa circa. Mi auguro che, grazie all'ausilio delle telecamere che hanno ripreso le scene, vengano presto identificati, rintracciati e denunciati questi attivisti! Per porre fine a questo problema vanno approvate e applicate subito le pene severe proposte e richieste dal ministro alla Cultura Sangiuliano qualche settimana fa, ovvero infliggere a questi delinquenti delle ammende molto alte che permettano di ripagare i costi per il completo ripristino di questi luoghi o monumenti!». Così Riccardo De Corato di Forza Italia, ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera per la sicurezza e degrado delle periferie italiane, sulla statua dedicata a Montanelli presa di mira questa mattina a Milano.

