Dj Hellen molestata a Milano, la denuncia: «Io aggredita in macchina». Ma sui social l'attaccano: cerchi visibilità

Eleonora Rossi, in arte Dj Hellen, è stata molestata mentre si trovava in auto in via Meda, a Milano. A denunciare l'accaduto è stata la stessa artista. «Ero sotto casa di una amica, si avvicina questa persona. Arriva correndo, infila un braccio, prova a forzare la macchina e prova a toccarmi il seno con l’altra mano e prova a tirarmi giù il top», ha detto in un video pubblicato sui social. I fatti risalgono a lunedì scorso. Un senegalese di 22 è stato poi arrestato dalla polizia e ora si trova carcere con l’accusa di violenza sessuale.

Le accuse social

La giovane, che su Instagram ha quasi 150 mila follower, ha raccontato sui social quello che è accaduto e ha lanciato un monito alle altre ragazze che rischiano attacchi di questo genere. «Milano non è più una città sicura.

Qualcun altro, invece, se l'è presa con lei per il suo modo di vestire («se si conciano così non c'è da stupirsi se vengono molestate», ha scritto l'utente nel commento mostrato dalla dj). Anche a questo ha risposto: «Queste persone sono la prova che la nostra società è malata e distorta».

