Paul Auster malato di cancro. L'annuncio choc della moglie: nei mesi scorsi la nipotina e suo figlio erano morti per droga

Paul Auster è malato di cancro. Ad annunciarlo la moglie, Siri Hustvedt, che ha diffuso la notizia con un annuncio su Instagram. Il noto scrittore, autore di molte opere note, tra cui la più celebre "La trilogia di New York", è malato di tumore dallo scorso dicembre, motivo per cui «sono stata lontana da Instagram per un po'» scrive la consorte sui social. Un dramma sul dramma quello che ha colpito la famiglia Auster, pochi mesi fa scossa da un doppio lutto: la morte della nipote Ruby, di cui era accusato Daniel Auster, flglio dello scrittore, morto a sua volta per un'overdose.

Lutto profondo

Il 44enne figlio dell'autore, sin dall'adolescenza vittima della tossicodipendenza, prima di morire per droga, era stato messo sotto accusa per omicidio colposo nei confronti della figlioletta Ruby, morta per aver assunto fentanyl e eroina mentre lui stava dormendo; un doppio dramma che ha sconvolto nel profondo l'intera famiglia Auster, che ora rende pubblico il dolore con la grave malattia di Paul Auster.

Annuncio social

«Sono stata lontana da Instagram per un lungo periodo. Purtroppo a mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre. Si sta curando ora a New York allo Sloan Kettering. Stiamo vivendo in quella che io chiamo la cancerland, la terra del cancro», il drammatico annuncio della moglie dell'autore, che ha aggiunto: «Molte persone hanno attraverso questi confini. O perché erano malati o perché qualcuno vicino a loro, genitori, figli, amici, ha o ha avuto il cancro. Così diverso da qualsiasi persona. I corpi degli esseri umani sono uguali, ma nessuno è simile all'altro. Alcuni sopravvivono, alcuni muoiono. Ma vivere da vicino questa realtà ti cambia la vita di ogni giorno».

Carriera importante

Paul Auster, 75 anni, è uno dei più popolari scrittori americani contemporanei, insieme alla moglie ha scritto anche delle sceneggiature ispirate al dramma di loro figlio tossicomane, a cui aveva dato la parte di un ladro di libri nel suo film «Smoke» del 1995 con William Hurt e Harvey Keitel.

