Passeggero non trattiene le flatulenze e se ne vanta, l'aereo torna indietro e lo lascia a terra: «È stato un volo puzzolente»

di Redazione web

Non solo si è lasciato andare a una rumorosa flatulenza mentre era a bordo di un aereo pronto al decollo ma, noncurante dei suoi compagni di viaggio, un ​passeggero ha anche avuto l'ardire di vantarsi del gesto disgustoso con i suoi malcapitati vicini di posto. Una bravata che ha portato all'interruzione immediata del volo, che è tornato al gate d'imbarco per consentire al personale di bordo di allontanare il passeggero molesto e consentire agli altri di proseguire il viaggio in serenità.

Il passeggero molesto

L'episodio si è verificato la scorsa settimana su un volo della American Airlines da Phoenix ad Austin, che ha subito un ritardo di circa trenta minuti. A raccontarlo è stato un viaggiatore residente in Texas che ha condiviso la sua esperienza su Reddit, dove il racconto è diventato virale. Il testimone ha descritto il passeggero responsabile dell'incidente come dall'aspetto poco piacevole, e che sembrava essere di cattivo umore fin dall'inizio del volo.

L'incidente si è verificato quando la maggior parte dei passeggeri era già seduta. L'uomo ha fatto un commento sgradevole riguardo all'odore e ha scoreggiato, causando inizialmente incredulità e qualche sorriso tra i passeggeri.

La soluzione

Poco dopo, l'aereo è stato costretto a tornare al gate, e un assistente di volo ha informato il passeggero che aveva causato l'incidente di flatulenza che doveva lasciare l'aereo. Questo ha portato a un senso di sollievo tra gli altri passeggeri, che temevano ulteriori disturbi o commenti sgradevoli. Nonostante il ritardo di 15-30 minuti causato da questa situazione insolita, la maggior parte dei passeggeri ha elogiato American Airlines per aver affrontato rapidamente la situazione e preso le misure necessarie. Un'altra persona che affermava di essere stata sullo stesso volo ha scritto: «Posso attestare che è stato un volo puzzolente». Al momento, la compagnia aerea non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo all'incidente di flatulenza insolito, che resta un episodio singolare e bizzarro nel mondo dell'aviazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA