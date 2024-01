«In aereo ho dormito per tutto il volo: due giorni dopo la mia gamba era gonfia e bruciava. Se viaggiate, non fate come me»

Viaggiare è una delle esperienze che più permette di crescere, conoscere il mondo che ci circonda, le persone che lo abitano e i diversi modi che hanno di concepire la vita e la quotidianità. Tutto questo, poi, non solo allarga i nostri orizzonti, ma regala anche un punto di vista privilegiato per riconsiderare la propria identità e interiorità.

Tuttavia, viaggiare vuol dire anche mettersi in gioco e, come è ben noto, quando si gioca non sempre si esce da vincitori. Quindi, prepararsi al meglio e prendere in considerazione gli ostacoli che potrebbero trovarsi sul cammino aiuta certamente ad aumentare le probabilità di un'esperienza positiva.

Per questo motivo, Lois Chitticks - una giovane di 26 anni - ha deciso di condividere il problema che ha riscontrato dopo un lungo viaggio in aereo ed evitare che altre persone possano fare lo stesso suo errore: dopo 2 giorni dal volo, la ragazza si è svegliata con le gambe gonfie e che bruciavano.