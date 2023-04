Paga 35 euro al parcheggiatore abusivo del ristorante, quando si accorge della truffa esce e gli spara. Poi torna dalla ragazza

di Redazione web

Hanno parcheggiato le loro auto davanti a un ristorante del centro, pagato 35 euro al parcheggiatore e si sono incamminati nel locale dove si erano dati appuntamento. Ma quando un uomo di 29 anni si è accorto che era stato truffato dall'abusivo, è tornato all'esterno e gli ha sparato, per poi tornare alla sua cena come se nulla fosse accaduto. «Va tutto bene», avrebbe poi detto alla donna che era con lui.

Il parcheggiatore abusivo ucciso

La sparatoria è avvenuta a Houston lo scorso 11 aprile, ora il 29enne Erick Aguirre è accusato dell'omicidio del 46enne Elliot Nix, morto in ospedale poco dopo l'aggressione. Aguirre e la donna che era con lui avevano parcheggiato le loro auto fuori al ristorante Rodeo Goat quando Nix si è avvicinato loro e detto che avrebbero dovuto pagare 20 dollari ciascuno per un totale di $ 40 (35 euro). I due hanno pagato quanto richiesto, ma una volta nel locale un cameriere ha detto loro che quell'uomo non era un impiegato del ristorante. Così Aguirre è toranto alla sua auto, preso la pistola che aveva nel cruscotto, e sparato all'abusivo. Una volta tornato nel ristorante, ha spiegato alla sua accompagnatrice di aver soltanto spaventato il parcheggiatore, e insieme hanno cominciato a scegliere un tavolo. Poco dopo, però, hanno lasciato il locale e cenato altrove.

La ricostruzione

A contattare la polizia è stata la donna che era con Aguirre, dopo che le forze dell'ordine avevano diffuso una foto che ritraeva la coppia nel ristorante. Anche un negoziante della zona ha riconosciuto il 29enne, e ha raccontato di averlo visto tornare di corsa alla sua macchina, afferrare una pistola e inseguire Nix. Poco dopo ha sentito uno sparo e visto Aguirre «tornare con nonchalance alla sua auto con la pistola in mano». Il parcheggiatore è stato portato in un ospedale, dove in seguito è morto.

I precedenti

Aguirre, che vive vicino a Corpus Christi, a circa 200 miglia a sud-ovest di Houston, è stato arrestato all'inizio di questa settimana. In base alle leggi statali del Texas relative alla protezione della proprietà, l'avvocato di Aguirre sarà probabilmente in grado di argomentare che l'uso della forza mortale era giustificato. Ma le circostanze relative a questo caso, incluso il recupero di un'arma quando non c'era un pericolo immediato e poi continuare con la propria cena dopo la presunta sparatoria, non deporranno a suo favore. L'omicidio di Nix arriva dopo diversi casi simili negli Stati Uniti in cui situazioni non violente - sbagliare indirizzo, salire sull'auto sbagliata o entrare nel cortile di un vicino per recuperare un pallone - si sono trasformate in sparatorie mortali.

