Papà travolto da un'auto e si rompe 26 ossa, derubato durante l'attesa dei soccorsi

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:16

Dean Millers è rimasto in coma e attaccato ad una macchina salva-vita dopo essere stato guidata da una donna mentre attraversava la strada.Il papà di 29 anni britannico, si trovava in Spagna per una vacanza, era uscito per andare a comprare dei biscotti per le sue bambine, ma uscendo dal negozio è stato travolto. L'uomo si è rotto 26 ossa: aveva entrambe le gambe rotte, 13 fratture costali, il bacino sfondato, il naso rotto, un braccio, un gomito fratturato e aveva perso i denti inferiori. Come se non bastasse, subito dopo l'impatto, mentre era ancora a terra in attesa di soccorsi, è stato derubato del suo portafogli.Completamente irriconoscibile ha lottato tra la vita e la morte, ma poco dopo l'incidente la moglie è stata costretta a tornare in Inghilterra con le due bambine. «Miracolosamente non ha lesioni cerebrali o spinali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui quando sono tornata. Sa di essere in Spagna, si ricorda di essere stato in spiaggia, ma è tutto», spiega la moglie, come riporta la stampa locale. La donna continua a stare in Inghilterra e ha sue notizie solo telefonicamente, non potendo stare in Spagna ad accudirlo.La famiglia ha un'assicurazione di viaggio che coprirà le spese mediche ma i biglietti per permettere alla moglie di andare dal marito e i soggiorni sono extra e pesano sulle finanze dei due. Per questo motivo hanno avviato una raccolta fondi online, visto che dovrà restare ancora a lungo in ospedale, potrebber aver bisogno di altro denaro.