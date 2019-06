Provocano una rissa al pranzo della comunione, poi scappano senza pagare il conto del ristorante

Erano in un ristorante per un pranzo in occasione di una comunione. Quando, per banali motivi, hanno cominciato a litigare picchiandosi a suon di calci e pugni. Ne è nata una mega rissa terminata quando i protagonisti, approfittando del parapiglia, si sono fatti dare la torta e sono andati via senza pagare il conto da 700 euro per i venti invitati.



È quanto accaduto ieri in un locale di Anagni, in provincia di Frosinone. I Carabinieri della locale Compagnia a conclusione delle indagini deferivano in stato di libertà sei persone responsabili di «rissa aggravata con lesioni» tra cui un 46 enne, un 36 enne, un 47 enne, un 26 enne e un 40 enne, tutti residenti nella provincia di Frosinone, ed un 46 enne residente nella provincia di Roma. Tutti dovranno rispondere di rissa e danneggiamento mentre il 36enne frusinate anche di insolvenza fraudolenta.



Tutto è cominciato quando uno di loro, per futili motivi, ha colpito più volte con calci e pugni il 40enne scatenando la reazione degli altri tre presenti che imperterriti hanno continuato a picchiare il malcapitato che a sua volta ha reagito unitamente a un suo parente. Il proprietario del ristorante ha presentato una denuncia per insolvenza fraudolenta in quanto il promotore del banchetto non ha onorato il corrispettivo di quasi 700 euro. Lunedì 10 Giugno 2019, 18:04

