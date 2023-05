Papà esasperato dalle bollette, svita e avvita l'unica lampadina di casa: «Cerco di risparmiare come posso»

Il caro bollette mette in difficoltà sempre più famiglie. E ognuno cerca di rimediare come può. Come nel caso di un papà single di Bateman's Bay, in New South Wales negli Australia, che dopo aver avuto un incidente sul lavoro, adesso deve fare attenzione a qualsiasi spesa. Sì perché deve pagarsi le cure e quindi anche il costo delle bollette può essere un problema.

Papà single disperato: ecco come prova a risparmiare

La storia di Martin Bongiorno, nelle ultime ore, sta diventando virale. Come riportato dal Mirror, l'uomo si è trovato nei guai quando si è trovato di fronte a una bolletta da 2mila dollari australiani (più di 1.230 euro). E ha cercato soluzioni alternative per cercare di risparmiare.

Una corsa al risparmio che lo ha portato ad avere una sola lampadina in tutta la casa. «Ho un'unica lampadina che tengo in salotto e quando mi devo spostare in un'altra stanza la svito e me la porto dietro», ha raccontato l'uomo. Ma non è l'unico rimedio al caro vita che ha attuato.

«Non mi lavo e mangio cibo pronto»

Per l'uomo ogni centesimo risparmiato è importante e così, oltre alla trovata relativa alla luce, ha deciso di attuare altri stratagemmi per poter ridurre al minimo i costi. «Mi rifiuto di mangiare cibo che deve essere cucinato, ma non solo.

Quanto spende adesso

Martin adesso spende 9 euro al giorno per il cibo, mentre per le bollette 11 euro e 50 al giorno. Una riduzione importante che, però, lo sta distruggendo. «Preoccuparsi costantemente dei soldi e di dover risparmiare su tutto è davvero estenuante. Sei costantemente in modalità sopravvivenza e ti rendi conto che è una situazione da cui è impossibile uscire», ha raccontanto l'uomo.

