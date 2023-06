Panfilo Colonico, lo chef sequestrato in Ecuador: i rapitori inviano un video alla polizia. L'ex moglie: «La sua ennesima messa in scena»

di Redazione web

Ore d'ansia per Panfilo Colonico, lo chef abruzzese sequestrato in Ecuador. L'uomo è stato prelevato da due persone, armate e vestite da poliziotti, con i mitra in mano e i compici ad attenderli all'esterno del ristorante. Il video del sequestro è stato registrato dalle telecamere di sicurezza.

Le ultime immagini mostrano il momento in cui viene 'prelevato' all'interno del suo locale, per poi uscire dall'inquadratura e sparire nel nulla. Da allora, era venerdì, non si hanno più sue notizie.

Il video inviato alla polizia

Gli investigatori stanno cercando di mettersi sulle tracce dei rapitori, che avrebbero inviato un video che lo mostra vivo e in buone condizioni, riporta Repubblica. L'idea da parte dei famigliari e dipendenti del ristorante Il Sabore mio è che possa esserci una richiesta di riscatto.

La ex moglie: una messa in scena

Lo chef ha lasciato l'Italia da diversi anni. Nel 2020 si è trasferito in Ecuador e ha aperto il ristorante Il Sabore mio, che in poco tempo gli ha dato un grande successo. A Sulmona, in Abruzzo, sono rimaste le due figlie e l'ex moglie, che non è però convinta della veridicità del sequestro. «Mi dissocio da questa ennesima messa in scena», ha commentato la donna a Il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 12:31

