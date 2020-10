Il padre di Boris Johnson beccato senza mascherina mentre fa shopping: «Sono estremamente dispiaciuto»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 13:38

Mentre il Regno Unito è stato investito in pieno dalla seconda ondata della pandemia , il Primo Ministro inglese, dopo la querelle, deve affrontare un'altra imbarazzante vicenda. Il padre di BoJo,, è stato infatti beccato a fare shopping senza mascherina e ora dovrà pagare una multa, aumentata a 200 sterline proprio dal suo figliolo.Evidentemente,r ha preso in parola l'affermazione del figlio Boris sugli inglesi che amano la libertà più degli altri, ed è per questo che nel Regno Uniti i contagi hanno ripreso a correre. Secondo i dati ufficiali forniti dal governo britannico, il 30 settembre si sono registrati 7.108 positivi (il dato più alto da inizio pandemia) e oltreper numero di morti in Europa.Pizzicato dai giornalisti del tabloid inglese Mirror,dicendosi «estremamente dispiaciuto» per aver infranto la legge. Era martedì 29, quando i paparazzi lo hanno trovato a West London dentro un piccolo negozio, senza mascherina, per acquistare un giornale. Mr Johnson ha cercato di offrire una poco credibile giustificazione al suo comportamento, affermando di essere appena tornato in Inghilterra.«Sono desolato per questo scivolone e invito tutti quanti a fare tutto il possibile per contenere il contagio, seguire le regole su mascherine e distanze. Era il mio primo giorno nel Regno Unito dopo tre settimane all'estero. Certo». Sebbene in Inghilterra l'uso delle mascherine sia obbligatorio da mesi.Non è tuttavia la prima volta che Stanley Johnson finisce sui giornali per averA marzo e ad aprile avrebbe violato il lockdown, per sua stessa ammissione, per andare al pub o a comprare il giornale. A luglio poi, contro le indicazioni vigenti, ha difeso il suo viaggio in Grecia, per quanto non essenziale.Uno dei clienti del negozio ha commentato: «Non sono stupito nel vedere uno come lui non indossare la maschera. Loro guidano lo show. Fanno quello che gli pare, mentre il resto di noi fa tutto seguendo le regole».