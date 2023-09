Orso bruno semina il panico a Disney World, avvistato su un albero: attrazioni chiuse. «E' in cerca di cibo»

di Redazione web

Un orso bruno è stato avvistato all'interno del parco divertimenti Disney World di Orlando, negli Stati Uniti, che ha subito chiuso gran parte delle attrazioni dopo che alcune persone hanno segnalato la presenza dell'animale su uno degli alberi del parco. In una dichiarazione alla stampa, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha dichiarato di essere a conoscenza della presenza di un orso all'interno della proprietà Disney.

In cerca di cibo

"Nella maggior parte dei casi, è meglio che agli orsi venga dato spazio e possano muoversi da soli, ma data la situazione, il personale sta lavorando per catturare e ricollocare l'orso" hanno detto i funzionari dell'ente americano. I biologi della FWC ritengono che l'orso si stesse probabilmente spostando nella zona in cerca di cibo, poiché in questo periodo dell'anno gli orsi normalmente accumulano riserve di grasso per l'inverno.

Attrazioni chiuse

Secondo l'app My Disney Experience, l'elenco delle attrazioni interessate dalla chiusura è piuttosto lunga ed il popolare blog Mickey Views riporta che un membro del cast avrebbe scoperto l'orso sull'Isola di Tom Sawyer, durante un controllo di routine prima dell'apertura all'interno di uno degli stretti passaggi sotterranei dell'isola. La Disney dispone di un esaustivo programma di controllo degli animali, progettato per gestire le situazioni con la fauna locale, poiché serpenti e altre creature vengono spesso avvistati nel parco. Non è ancora confermato se l'orso sia effettivamente in libertà.

