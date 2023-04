OnlyFans, come iniziare a guadagnare senza fan. La parola alle esperte del settore: «Ecco come si fa»

OnlyFans è ormai sinonimo di guadagno. Negli ultimi anni la piattaforma a luci rosse è diventata per le influencer di tutto il mondo un'entrata sicura. Sempre più content creator entrano nel settore dei contenuti per adulti, ma è davvero così facile guadagnare tanti soldi? Se guardiamo a star vere e proprie come Amouranth, ad esempio, gli introiti non sembrano avere limiti. La modella, infatti, riesce a ricavare dai suoi contenuti in abbonamento più di 1,5 milioni di dollari al mese... ma non per tutti è così facile.

La prof lascia la scuola per Onlyfans: «Dio mi ha detto di farlo. Ero una ragazza molto cristiana»

OnlyFans, come guadagnare? La parola alle esperte

I soldi facili che il nuovo mondo dell'hard amatoriale sembra offrire, tuttavia, non sono a portata di tutti. Partire da zero sulla piattaforma, infatti, non garantisce gli introiti desiderati. Secondo quanto dichiarato da Anne a Insider, è tutt'altro che la passeggiata che viene dipinta dalle star.

La donna, una mamma casalinga, ha deciso di buttarsi nel magico mondo di OnlyFans. Ma nei primi mesi di attività ha guadagnato una vera miseria: 82 euro di media che - di certo - non era quanto si aspettava di guadagnare. Un andamento che ha portato la donna ad abbandonare dopo pochi mesi. Ma, a distanza di un anno, ha provato di nuovo, rapita dalle cifre astronomiche guadagnate da altre...

«È cambiato tutto»

Nel 2022 Anne ha cambiato approccio. Prima di tornare a pubblicare su OnlyFans, ha deciso di promuoversi su Reddit. Sulla piattaforma web in cui gli utenti, mantenendo l'anonimato raccontano le proprie storie, ha deciso di raccontare la sua storia di mamma casalinga, bisognosa di denaro. E in pochi giorni le sue entrate su OnlyFans sono lievitate. Nei primi 9 mesi di attività ha incassato ben 22mila dollari. Ed ecco lo spunto che porta a spiegare come iniziare da zero sulla piattaforma, senza avere fan sui social network.



Ecco come fare

Per avviare un'attività redditizia su OnlyFans - per i content creator - è indispensabile creare un seguito. Una propria community che abbia interesse a vedere i contenuti hot caricati sulla piattaforma in abbonamento. Fin qui niente di nuovo. Ma come riuscire a crearsi una fan base disposta a pagare per i contenuti?

Tanti contet creator hanno raggiunto il successo tramite una promozione incrociata dei loro contenuti. Twitter, Reddit, TikTok e Instagram sono sicuramente i canali più utilizzati per farsi "pubblicità". E tra coloro che hanno utilizzato tutti questi social, in molti hanno notato che quello che frutta maggiormente è sicuramente Reddit. Il motivo? La piattaforma permette di identificare il proprio pubblico e così, individuare il proprio target di possibili acquirenti diventa più semplice.

Ma dopo la promozione, come fare a iniziare a guadagnare soldi?

Vari modi per guadagnare

Esistono diversi modi con cui i creatori di OnlyFans guadagnano dai loro contenuti, anche attraverso abbonamenti, messaggi pay-per-view e suggerimenti. Secondo quanto si apprende direttamente dalla piattaforma, il creatore di contenuti si porta a casa l'80% delle entrate generate, mentre l'azienda riceve il restante 20%. Ma OnlyFans lascia libertà di scelta a ogni creatore di contenuti di scegliere come iniziare a guadagnare.

Gli abbonamenti sono l'opzione più semplice per i creatori che desiderano monetizzare fin da subito con i loro fruitori. Un'opzione, però, che non si addice a chi è agli inizi. Secondo molti, infatti, all'inizio l'opzione migliore è quella di lasciare la pagina gratuita e far pagare ogni singolo contenuto. Il motivo è semplice: chi è disposto a pagare un abbonamento per un servizio che non sa se è di suo gradimento? Una volta, poi, raggiunto un certo numero di fan allora può scattare la fase in abbonamento che può essere sia in tariffa mensile che annuale.

Ma anche la scelta di quanto far pagare il proprio abbonamento è una scelta importante. Se la cifra fosse troppo alta, il rischio che i ricavi possano diminure è molto elevato. Tutto si gioca su strategie di mercato, facendo diventare ogni content creator un vero e proprio imprenditore di se stesso, in un campo dove il fallimento è sempre dietro l'angolo...

