Il dramma di Olivia, uccisa a 9 anni sull'uscio di casa. La rabbia dei parenti: «Un dolore indescrivibile»

Un'altra vita spezzata in Inghilterra, vittima di una spirale di violenza che sembra senza fine. Una bambina di appena 9 anni, Olivia Pratt-Korbel, è stata uccisa da un colpo di pistola sparato durante un inseguimento tra due uomini che nulla c'entravano con la bimba e la sua famiglia: erano circa le 22, a Liverpool, quando un uomo di 35 anni, Joseph Nee, stava scappando, rincorso da un altro uomo incappucciato e armato. Quest'ultimo ha aperto il fuoco proprio mentre la mamma di Olivia, insospettita dai rumori in strada, aveva aperto la porta.

Secondo quanto riporta la Bbc, il proiettile vagante ha colpito la donna ad un polso, ma ad avere la peggio è stata la piccola Olivia, colpita in pieno petto. L'uomo ha poi sparato altre due volte, colpendo Joseph Nee al torace prima di scappare: il 35enne è ora in ospedale, il killer sconosciuto è ricercato, e Olivia si è spenta tra le braccia dei genitori disperati. Come ha precisato la polizia, nessuno dei due uomini coinvolti ha alcun legame con la famiglia della vittima, la cui mamma, Cheryl Korbel, si è sfogata sul suo profilo social per una morte senza senso, dovuta probabilmente ad una lotta tra gang rivali.

«Questa foto ci perseguiterà per sempre - scrivono i genitori rivolgendosi all'aggressore, accanto a una foto della bambina - La nostra famiglia ricorderà questa foto della mia bellissima nipotina con felicità e orgoglio... questa piccola ragazzina sfacciata con l'attitudine dei Korbel», scrive lo zio Peter Korbel. «Non credo che io o la mia famiglia troveremo mai le parole per descrivere il dolore che tutti abbiamo provato nelle ultime 24 ore - ha dichiarato a Metro UK la cugina Rebecca Louise - Non abbiamo solo perso la nostra Liv, abbiamo perso una figlia, una sorella, una cugina e una nipote. La nostra piccola Liv che era piena di vita, piena di sfacciataggine e sicuramente sapeva cosa voleva dalla vita».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA