Notre-Dame, ecco perché non sono stati usati i canadair per spegnere l'incendio

di Enrico Chillè

Notre-Dame, il caso delle 16 statue rimosse: «Vegliavano sulla cattedrale e su Parigi»​

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 aprile 2019

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 21:35

Uno dei primi a chiederselo è stato il presidente degli Stati Uniti,. In molti, però, vedendo l'operato dei vigili del fuoco impegnati a spegnere unancora fuori controllo a, si sono chiesti come mai non siano stati impiegati deiper domare le fiamme. La risposta è molto più semplice di quanto si possa pensare.disono intervenuti con diversi mezzi, tra cui autocisterne e lance. L'intervento, però, sembra insufficiente di fronte al devastante, alimentato anche dalle impalcature in legno poste per i lavori di ristrutturazione ae da un forte vento che oggi ha colpito la capitale francese. Anche per questo Donald Trump aveva suggerito l'ipotesi di utilizzare dei. Una possibilità, tuttavia, assolutamente non percorribile.Il motivo è molto semplice: il getto d'acqua rilasciato daiè così potente da poter seriamente produrre deirispetto a quelli dell'incendio. A preoccupare, infatti, non è solo l'edificio in sé, ma anche le persone situate nelle aree adiacenti, che potrebbero essere investite dal getto d'acqua. Lo confermano anche i vigili del fuoco di Parigi e la sindaca,