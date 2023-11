«Mia nonna vuole farmi arrestare», nipote fermato all'aeroporto a causa della valigetta che aveva promesso di non aprire

di Hylia Rossi

Si sta avvicinando il Natale e per molti è periodo di regali, di gesti di affetto nei confronti della famiglia, che sia essa di sangue o meno. I regali, tuttavia, non sempre sono graditi e succede spesso di dover fingere un sorriso di fronte all'ennesimo paio di calzini decorati da una strana fantasia. In alcuni casi, però, la situazione sfugge di mano e quello che dovrebbe essere un simbolo di amore da parte di qualcuno, finisce quasi per farti arrestare.

Per quanto possa sembrare paradossale, è proprio ciò che è successo a Brett, che pur di non spezzare la promessa fatta a sua nonna, ha deciso di rischiare e dirigersi in aeroporto con una misteriosa valigetta, ignaro del contenuto.

La storia di Brett e il contenuto della valigetta

Sembra quasi un riferimento alla celebre valigetta di Pulp Fiction e al suo contenuto misterioso, ma in questo caso è stato un impiegato dell'aeroporto a fare la scoperta e riferirla a Brett, che fino all'ultimo ha tentato di mantenere la promessa fatta alla nonna.

Il ragazzo aveva fatto visita all'anziana e aveva ricevuto un regalo di Natale anticipato: la valigetta.

Il mistero si infittisce: la valigetta sembra avere parecchi anni ed è piuttosto pesante. Alla fine, Brett promette e si dirige in aeroporto per il suo volo, ma com'era prevedibile viene fermato: «Stavo per passare la sicurezza, quando il detector si mette a suonare e il tipo mi chiede cosa c'è all'interno della valigetta. Io gli rispondo che non lo so e lui la apre e mi rivela il contenuto: una macchina da scrivere vintage».

Risolto un mistero, nasce il dubbio: «Allora penso, ma quant'è vecchia? E che ci faccio, non sono mica Tom Hanks, che vado al parco e scrivo un intero libro con la macchina da scrivere». Tuttavia, in un video successivo Brett ammette di averci pensato su, soprattutto dopo che qualcuno ha commentato: «Dopo questa vicenda hai sicuramente una storia da scrivere».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA