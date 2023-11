Nonna Laurina compie 113 anni, i segreti della lunga vita tra due secoli: «Ci vediamo l'anno prossimo»

di Redazione web

Lucia Laura Sangenito, affettuosamente conosciuta come Zì Laurina, ha raggiunto l'incredibile traguardo di 113 anni, diventando così la donna più anziana della Campania e una delle più longeve in Italia. Nata nel 1910, la sua vita straordinaria ha attraversato due secoli, testimone di cambiamenti epocali.

Chi è la centenaria Zì Laurina

Residente a Sturno, in Irpinia, Zì Laurina è una figura molto amata nella piccola comunità. Vedova e madre di due figli, la sua casa, dove l'hanno raggiunta amici e parenti, è diventata il centro delle celebrazioni per questo eccezionale compleanno. Zì Laurina è conosciuta per la sua forza e resilienza. Ha superato terremoti e pandemie, dimostrando una tenacia straordinaria. Lo scorso anno, ha sorpreso tutti partecipando alla tradizionale processione estiva, inchinandosi dinanzi alla statua di San Michele Arcangelo.

Le celebrazioni

Il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, insieme all'amministrazione comunale, ha reso omaggio a Zì Laurina, sottolineando il suo ruolo speciale nella comunità.

La lunga vita

Nonostante gli anni e alcuni incidenti, tra cui una caduta recente, Zì Laurina conduce una vita regolare. La sua giornata inizia dopo le dieci del mattino, e tra le sue attività preferite ci sono l'ascolto di Radio Maria, il canto, e la recitazione del rosario più volte al giorno. Zì Laurina, con la sua saggezza e semplicità, ha concluso la giornata con poche ma significative parole: «Dio me li ha dati e io me li prendo, se lo vorrà ancora, ci vediamo il prossimo anno».

